Serve un salto di qualità nella gestione dell’emergenza incendi. Lo sostiene il prefetto di Oristano Fabrizio Stelo che traccia una sintesi sui risultati della stagione appena trascorsa.

"In generale la situazione è nettamente migliorata rispetto allo scorso anno, va dato atto dello sforzo corale e della capacità di risposta che il sistema di protezione civile ha saputo attivare – ha spiegato – Le soluzioni operative adottate hanno consentito di migliorare il gioco di squadra fra tutti i soggetti istituzionali in campo”. Nel 2022 la superficie percorsa dal fuoco non è paragonabile a quella di un anno fa ma non si può abbassare la guardia, in particolare nelle zone già attraversate dal fuoco e a più elevato rischio idrogeologico.

Infine il prefetto rivolge un appello ai “sindaci sentinelle dei loro territori” perché promuovano la cultura della prevenzione. In tale ottica torneranno pertanto utili tutte le iniziative mirate ad arginare il fenomeno dell’abbandono delle campagne, che in passato hanno rappresentato una preziosa fonte di controllo e protezione del contesto ambientale, e alla costante sollecitazione per l’attuazione di buone pratiche, quali gli interventi di manutenzione, pulizia dei lotti e terreni incolti e/o abbandonati.

