Gli incendi non danno tregua alla Sardegna, da Nord a Sud.

Ben 24 gli interventi odierni del Corpo Forestale, superlavoro per i Vigili del Fuoco anche nell’Oristanese, con una dozzina di interventi gestiti oggi dalla Sala operativa del capoluogo di provincia sardo.

Non tutti riguardano incendi, anche salvataggi animali, bonifiche, due incidenti stradali a Ghilarza e a Oristano in via Campania.

Quanto ai roghi, i pompieri sono riusciti anche a sventare un principio d’incendio in un’abitazione.

