Sarà un modo per far capire alle imprese tutte le possibilità di sviluppo presenti nel territorio. Il Gal Sinis invita tutti i propri associati e gli interessati a partecipare a un’importante iniziativa organizzata nell’ambito del progetto e.INS - Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia.

L'incontro si terrà domani, giovedì 30 gennaio, alle 11.30 "Da Renzo", località “Sa Turritta”, a Siamaggiore. L'obiettivo è quello di di coinvolgere le comunità locali per promuovere l’innovazione di processo e di prodotto in ambito turistico e valorizzare il patrimonio culturale e naturale nei diversi territori della Sardegna.

L'incontro sarà rivolto a imprese, enti locali, università e comunità. Verranno illustrate le opportunità e iniziative messe in campo dal progetto e.INS Spoke 2: bandi a cascata per aiutare le startup, manifestazioni di interesse, piani di formazione e tanto altro.

