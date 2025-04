Conto alla rovescia per la “Ciclopedalata del Sinis”, la tradizionale manifestazione sulle due ruote promossa dall’amministrazione comunale di Cabras. L’appuntamento è, salvo imprevisti a causa del tempo come lo scorso anno, per il primo maggio. Bambini, adulti e intere famiglie con le loro biciclette percorreranno la strada che unisce il centro abitato alla borgata di San Giovanni di Sinis, per un’intera giornata di sport a contatto con la natura e immersi tra le bellezze paesaggistiche. Come fanno sapere dal Comune, l’obiettivo è quello di offrire al cittadino, ma anche al visitatore, un’opportunità per svolgere una attività ricreativa all’aperto e promuovere i beni culturali attraverso la canalizzazione dei partecipanti ai siti culturali e ambientali del territorio.

Il raduno si terrà come sempre nella piazza Don Sturzo, dove a partire dalle 8 ci si potrà iscrivere all’evento. Poi il gruppo di ciclisti, scortati dalla polizia municipale, si dirigerà lungo la via Tharros alla volta del Sinis, con una sosta nel caratteristico villaggio di San Salvatore. Il Comune di Cabras intanto sta cercando degli operatori per supportare l’organizzazione della manifestazione. Pochi giorni fa è stato pubblicato un bando che prevede la concessione di contributi. Le domande dovranno pervenire al Comune entro il 18 aprile, o in busta chiusa all’Ufficio Protocollo, o via posta o tramite pec. Le richieste saranno valutate da un'apposita commissione. Possono partecipare fondazioni, associazioni e anche cooperative. Il programma come sempre dovrà essere concordato con l’amministrazione comunale.

