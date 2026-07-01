Tanti trasferimenti di parroci e nomine nella diocesi di Ales-Terralba, che interessano molti paesi

del Medio Campidano e della Marmilla a partire dal primo settembre. Così il vescovo padre

Roberto Carboni ha nominato come vicario generale della diocesi Don Elvio Tuveri, che mantiene

le due parrocchie sangavinesi di Santa Teresa del Gesù Bambino e di santa Lucia. Il nuovo vicario va a sostituire don Pierangelo Zedda, che ha ricoperto quest’incarico per ben 16 anni.

Don Mario Meloni è confermato nell’incarico di cappellano dell’ospedale Nostra Signora di

Bonaria e collaborerà con i sacerdoti delle parrocchie dell’unità pastorale di San Gavino. Don

Samuele Aru diventerà parroco di San Quirico a Ussaramanna dal primo settembre e continuerà a guidare le parrocchie della Visitazione di Maria Vergine di Siddi e di Sn Vincenzo Diacono a Pauli Arbarei. Don Daniele Porcu sarà parroco alla Beata Vergine Maria Regina di Arbus dal 28 settembre e manterrà l’incarico di parroco di San Sebastiano in Arbus e di Sant’Antonio di Padova a Sant’Antonio di Santadi e avrà cura del servizio alla Casa di Reclusione di Is Arenas, che sarà

concordato con i responsabili.

Padre Jerome Obakore Eruoghororere diventerà amministratore parrocchiale di San Sebastiano di Turri dal primo agosto e manterrà l’incarico di amministratore parrocchiale di San Giorgio a

Baressa, della Natività di Maria Vergine a Genuri e di Santa Margherita a Baradili. Dal 6 settembre don Andrea Scanu, amministratore delle parrocchie dei santi Pietro e Paolo ad

Ales, di San Sebastiano Martire a Curcuris e San Simeone in Zeppara, diventerà assistente

diocesano dell’Azione Cattolica adulti e ragazzi. Don Emmanuele Deidda diventerà parroco

della parrocchia di San Nicolò vescovo a Guspini e coordinatore responsabile dell’oratorio

cittadino interparrocchiale a partire dal 20 settembre 2026.

In più il vescovo ha accolto la richiesta di Don Gian Luca Carrogu per un tempo sabbatico fuori

diocesi da dedicare alla riflessione e alla preghiera e per affrontare alcuni problemi di salute.

Padre Roberto Carboni invita i fedeli ad accogliere i nuovi parroci e ha parole di ringraziamento per chi da decenni ha consacrato la propria vita al sacerdozio: «Ringrazio di cuore Monsignor Nico Massa per il servizio svolto nella nostra Chiesa diocesana in oltre 50 anni di ministero presbiterale. La mia gratitudine va a Mons. Piero Angelo Zedda per il servizio svolto in questi 16 anni come Vicario Generale della Diocesi. E ringrazio per la disponibilità ricevuta dai sacerdoti coinvolti negli avvicendamenti, e le comunità parrocchiali che vivono la fatica del cambiamento, ricordando che ogni nuovo incontro porta con sé anche grazie, doni e opportunità di crescita nella fede e nella comunione ecclesiale. Esorto le comunità cristiane ad accogliere e custodire con amore i sacerdoti loro affidati».

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