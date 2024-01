Che il "copia e incolla" sia una funzione che permette di risparmiare tempo ormai è risaputo. Bisogna però stare attenti a non riportare i dati errati. Come è accaduto a chi si occupa del sito istituzionale del Comune di Zerfaliu.

Per capire meglio cosa è accaduto basta collegarsi al sito. L'utente si accorge che nella prima schermata appare la presentazione del nuovo sito web realizzato in conformità alle disposizioni raccolte nelle "Linee guida di design per i servizi web della Pubblica Amministrazione”. Così si legge.

Per capire di che si tratta basta cliccare sopra il titolo e accedere in questo modo al testo completo. Durante la lettura si legge prima in cosa consiste il sito, poi però che “Il nuovo portale è solo l’inizio del percorso intrapreso dal Comune di Fumone”. Sì, Fumone, Comune che si trova in provincia di Frosinone, nel Lazio. Territorio molto lontano da Zerfaliu, insomma.

Uno scivolone che in questi giorni stanno notando i cittadini che si sono presi la briga di leggere il testo pubblicato lo scorso 12 gennaio. Tra sorrisi e risate. Lo stesso testo in realtà si legge anche in siti internet di altri Comuni, però chi ha trascritto il testo si è preoccupato di cambiare almeno il nome del Comune.

