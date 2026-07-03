Gonnostramatza, novità negli orari degli uffici comunaliIl dettaglio delle aperture al pubblico
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Cambiano gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali a Gonnostramatza. Entreranno in vigore a partire da lunedì 6 luglio.
Con la rimodulazione degli orari, l’ente punta a migliorare l’organizzazione degli uffici, dedicare adeguato tempo alle attività amministrative interne e al contempo garantire servizi più efficienti e vicini alle esigenze della comunità.
Gli utenti potranno richiedere un appuntamento anche fuori dagli orari di apertura, per motivate esigenze o casi di particolare urgenza, contattando l’ufficio competente.
Nello specifico, gli uffici saranno aperti il lunedì e giovedì dalle 10.30 alle 13.30, il martedì e venerdì dalle 8.30 alle 11.30, e il mercoledì dalle 15.30 alle 17.30.