È iniziato, a Gonnoscodina, il conto alla rovescia in vista della 20sima edizione della “Sagra de sa Fregua”, previsti domenica 12 ottobre. Evento che avviene in concomitanza con la festa religiosa di san Daniele, a cui il paese è particolarmente devoto da secoli. L’organizzazione è a cura di Comune e Pro loco. Una lunga giornata di appuntamenti, tra intrattenimento e degustazioni.

“Una manifestazione ultra ventennale – commenta il sindaco Luciano Frau - rinvigorita e migliorata grazie all’impegno encomiabile dei concittadini e che riesce a esprimere nei suoi contenuti cultura, storia e senso di appartenenza di una comunità le cui radici affondano nella civiltà rurale”. Il via sin dal mattino, quando inizieranno le dimostrazioni dedicate alla preparazione de “sa fregua”. Dalle 10.30, invece, le celebrazioni in onore di San Daniele. Dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, l’apertura della mostra e laboratorio di carte per bambini “Riti ritagli e tagli della tradizione”, nei locali della Biblioteca comunale.

Alle 11 ci sarà l’apertura degli stand per le vie del centro storico. La prima degustazione de “sa fregua”, invece, è prevista alle 12.30. Nel primo pomeriggio, alle 15, il battesimo della sella e la passeggiata guidata per le vie del paese alla scoperta di Gonnoscodina. Alle 15.30 spazio dedicato ai più piccoli, prima dello spettacolo musicale (alle 16.30) con “Fantasias de Ballos”. Dalle 17.30 la seconda degustazione de “sa fregua”. Chiusura con la musica di “Dieffe”.

