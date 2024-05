Grande partecipazione, a Morgongiori, in occasione della “Giornata Ecologica” di domenica scorsa, organizzata dalla Pro loco, in collaborazione con l’amministrazione comunale, il Corpo Forestale e i volontari del Soccorso. Oltre 50 persone hanno preso parte all’appuntamento che aveva come obiettivo quello di ripulire dai rifiuti un’area del Monte Arci.

La zona scelta è stata la strada che porta alla località “Is Benas”. «Abbiamo raccolto diverso materiale – esordisce il presidente della Pro loco Costantino Statzu – circa 4 camion di rifiuti. Tra questi un po’ di tutto, dalle batterie d’auto alle gomme, da vecchie cucine a gas a vetro, plastica e altro. E non è finita. Abbiamo già selezionato i rifiuti che verranno poi smaltiti correttamente».

Grande soddisfazione per la partecipazione delle persone all’evento, concluso, al termine della mattinata, con il pranzo collettivo nella pineta di “Is Benas”. «Numerosa e contenta – prosegue Statzu – con più di 50 persone tra donne, uomini, ragazzi e bambini. Sono rimasto molto colpito dalla presenza, è stata un’occasione molto sentita e partecipata dalla comunità. Mi è piaciuta e sicuramente la rifaremo”. Bilancio positivo, dunque, per la Pro loco, nata qualche mese fa e che, al momento conta già oltre 70 iscritti.

