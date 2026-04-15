Giornata dedicata alla chippatura degli animali domestici, appuntamento a MogorellaObiettivo è favorire la corretta identificazione degli animali e contrastare il fenomeno del randagismo
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Il Comune di Mogorella, nelle prossime settimane, intende promuovere una giornata dedicata alla chippatura degli animali domestici (cani e gatti). L’obiettivo è quello di favorire la corretta identificazione degli animali e contrastare il fenomeno del randagismo.
A questo proposito, l’amministrazione comunale invita i cittadini interessati a manifestare il proprio interesse a partecipare all’iniziativa. Una volta raggiunto un numero congruo di adesioni, verrà stabilita poi la data della giornata dedicata, organizzata in collaborazione con la ASL. Il servizio sarà completamente gratuito e i cittadini interessati sono invitati a comunicare la propria manifestazione di interesse agli Uffici comunali. Nelle prossime settimane verrà poi comunicata data, orario e modalità organizzative della giornata. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comune.