Il Comune di Mogorella, nelle prossime settimane, intende promuovere una giornata dedicata alla chippatura degli animali domestici (cani e gatti). L’obiettivo è quello di favorire la corretta identificazione degli animali e contrastare il fenomeno del randagismo.

A questo proposito, l’amministrazione comunale invita i cittadini interessati a manifestare il proprio interesse a partecipare all’iniziativa. Una volta raggiunto un numero congruo di adesioni, verrà stabilita poi la data della giornata dedicata, organizzata in collaborazione con la ASL. Il servizio sarà completamente gratuito e i cittadini interessati sono invitati a comunicare la propria manifestazione di interesse agli Uffici comunali. Nelle prossime settimane verrà poi comunicata data, orario e modalità organizzative della giornata. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comune.

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