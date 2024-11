Lunedì 25 novembre anche la comunità di Baressa dedicherà un pomeriggio contro la violenza di genere, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Proposta da Comune e Biblioteca comunale, con la collaborazione della Pro loco “Sa Mendua”, prevede in programma una serie di attività dedicate al tema.

Dalle 16 alle 18, nei locali della biblioteca, si partirà con il monologo intitolato “Le Ceneri di Attila”, a cura della compagnia teatrale “Il Crogiuolo”; un intervento con testimonianze visive e fotografiche, a cura dell’assessora ai Servizi Sociali Carla Castangia, e, infine, la parola verrà data alle Forze dell’Ordine, tè letterario e dibattito col pubblico.

«Come amministrazione comunale – commenta il sindaco Mauro Cau - cerchiamo ogni anno di dare il nostro contributo per dire no alla violenza sulle donne. Per l'anno in corso, grazie alla forte volontà dell’assessora Carla Castangia, si è voluto organizzare un programma per la giornata». «Anche noi – commenta l’assessora Castangia – come Comune, insieme a Biblioteca comunale e a Pro loco, ci siamo attivati per realizzare il nostro progetto. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica, dare voce alle vittime e promuovere un cambiamento culturale. La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne ci ricorda che non possiamo permettere che la violenza resti invisibile. È un appello a essere solidali, a non girarsi dall’altra parte».

