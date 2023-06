Tre giorni di musica e fotografia in Marmilla da oggi a venerdì. Appuntamenti di “Giaras in festas”, il cartellone unico degli eventi del Consorzio Turistico Due Giare, nei suoi 13 comuni, nell’arco dei mesi estivi.

Oggi, alle 19, nella casa baronale, in piazza San Giorgio, a Sini, il debutto, in prima nazionale, della nuova produzione di Palazzo d’Inverno “Dalla Sardegna alla Sicilia, un viaggio nella musica d’autore” nell’ambito della rassegna “Musica all’Improvviso 2023”. Spettacolo che verrà replicato domani, alle 22 nella corte dell’ex Casa Masili di Nureci, e venerdì, sempre alle 22, nel cortile dell’ex casa baronale a Senis, in via Cagliari.

Sempre venerdì, a Senis, ma alle 18 nella casa baronale, in via Vittorio Emanuele, la presentazione della mostra “The Night Of” di Francesca Randi, già in corso dal 10 giugno e che rientra nel progetto “Fotografe in Marmilla” grazie ad una partnership fra il Consorzio Due Giare e l’associazione “Su Palatu Fotografia”. L’esposizione, allestita all’aperto, potrà essere visitata a qualsiasi ora del giorno sino al 30 settembre.

