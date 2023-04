Una giovane, originaria di Roma, intorno alle 2 del mattino è precipitata dal quarto piano di un palazzo a pochi passi da piazza Mercato, in pieno centro a Bosa. La 22enne è stata subito soccorsa e accompagnata all’ospedale San Francesco di Nuoro in gravi condizioni. Al momento è in sala operatoria.

Secondo la prima ricostruzione, al momento della caduta, in casa con la giovane c’era il fidanzato, un coetaneo di Bosa. L’abitazione è stata messa sotto sequestro, sulla vicenda c’è massimo riserbo da parte dei carabinieri che stanno effettuando gli accertamenti e cercando di ricostruire quanto accaduto nell’appartamento; non si esclude nessuna ipotesi.

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO –

