Sono state approvate dalla Giunta Licheri le modalità di assegnazione provvisoria e temporanea ai nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa degli alloggi di proprietà del Comune di Ghilarza, destinati a tale funzione dopo che sono state percorse tutte le altre soluzioni possibili.

Nel caso in cui le situazioni di emergenza accertate siano superiori alle disponibilità degli alloggi disponibili verrà data priorità al nucleo familiare monogenitoriale con uno o più figli minori, al nucleo familiare composto da donne vittime di violenza, per i quali si renda necessario l’allontanamento immediato in attesa di ulteriori azioni di tutela. Quindi al nucleo familiare in cui siano presenti componenti con invalidità riconosciuta, a chi ha perso l’abitazione di proprietà o in locazione a seguito di pignoramento o sfratto, a chi è senza fissa dimora in condizione di disagio socio-economico, in carico al Servizio Sociale. Infine ad ogni altra situazione abitativa di grave necessità e urgenza, per la quale il Servizio Sociale ritenga di dover temporaneamente assegnare gli alloggi di emergenza, anche nell’attesa di ulteriori provvedimenti.

La concessione ha una durata strettamente necessaria a fronteggiare l'emergenza abitativa del nucleo familiare assegnatario.

