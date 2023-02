Hanno scelto il rito abbreviato i difensori degli indagati per l’omicidio di Antonio Porcu, ucciso nel febbraio di un anno fa al termine di una rapina finita nel sangue a Ghilarza. I fratelli Brian e Rubens Carta, difesi dagli avvocati Agostinangelo Marras e Fabio Messina, saranno processati il 12 maggio con il rito alternativo.

L’istanza è stata accolta stamattina in tribunale a Oristano dal giudice per le udienze preliminari Marco Mascia che ha così fissato un’altra data per la discussione.

Nel corso dell’udienza di oggi i parenti dell’anziano ucciso si sono costituiti parti civili con l’avvocato Luciano Rubattu.

