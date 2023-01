Dopo Sedilo anche Ghilarza scende in campo con un appuntamento importante sul fronte della prevenzione di truffe e raggiri. Domani 26 gennaio, alle 15,30 all’auditorium comunale, i carabinieri della stazione di Ghilarza incontreranno infatti la cittadinanza per fornire consigli utili su come evitare di incorrere in truffe o furti.

Due fenomeni purtroppo che continuano a ripetersi. Nei mesi scorsi, in più occasioni, le abitazioni sono state visitate dai malviventi che, in alcune circostanze, non si sono fatti scrupoli ad entrare in pieno giorno e in zone neanche troppo isolate. Forte la preoccupazione dei cittadini.

Ora gli uomini dell’Arma forniranno preziosi consigli su come evitare di incorrere in situazioni spiacevoli. Proprio per questa ragione si sollecita una partecipazione numerosa. Anche oggi gli avvisi inviati ai cittadini dal Comune per ricordare l’importante appuntamento.

A dicembre gli uomini dell’Arma avevano tenuto un incontro a Sedilo dove di recente ignari cittadini sono caduti in trappole messe in atto da truffatori senza scrupoli. E c’è purtroppo chi si è visto svuotare il conto.

