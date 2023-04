Tradizionale cambio della bandiera ieri sera fra il priore uscente di Sant’Isidoro Franco Miscali e il nuovo Luca Schirra. Una cerimonia semplice ma molto attesa e commovente, considerata la venerazione che hanno da sempre i ghilarzesi per la la festività in onore del santo spagnolo, patrono degli agricoltori e di quanti operano nel mondo agropastorale. Nella mattinata si era svolta la coloratissima e suggestiva processione per le vie del paese, accompagnata da un gran numero di trattori e mezzi agricoli, tantissimi cavalieri soprattutto giovani, il giogo dei buoi guidato dallo stesso neo priore Luca Schirra.

A far da cornice al simulacro del santo anche confratelli, i gruppi folk locali Su Carruzu e Onnigaza, Presenti anche i fucilieri, mentre le campane a festa sono state suonate dal campanaro storico del territorio Sisto Manca di Norbello.

Al seguito della statua insieme al parroco Padre Paolo, i componenti dei comitato che hanno cantato i gosos. Al termine della processione è stat celebrata la saanta messa solenne accompagnata dai canti del coro parrocchiale diretto dal maestro Mario Caddeo.

Il passaggio di consegne della bandiera, rappresenta un momento importante che si rinnova all’interno del comitato di “ Santu Sidore”, per continuare a conservare intatte tradizioni secolari e i momenti di aggregazione che rappresentano la storia di un settore importante nell' economia del paese.

