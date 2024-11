Appello dei consiglieri del gruppo di minoranza “Uniti per crescere” di Ghilarza al Commissario straordinario della Provincia Battista Ghisu.

In una nota i consiglieri Eugenia Usai, Alessandro Piras, Roberto Schirra e Federico Fodde chiedono che si intervenga con urgenza sulla strada provinciale 34 che conduce ai novenari campestri che fanno capo alla cittadina del Guilcier.

«La provinciale 34 – scrivono i consiglieri di Uniti per crescere -, nel tratto dal Km4.900 al Km5.100, esattamente dopo il novenario di San Giovanni, presenta un cedimento del manto stradale che crea una grave situazione di pericolo per chi la percorre».

Quindi i consiglieri all’opposizione a Ghilarza precisano: «È una strada molto trafficata sia per chi si reca al novenario di San Serafino, sia per chi si reca verso i paesi oltre lago, anche perché l’altra strada di accesso, che va dal ponte sulla diga del Tirso sino a Tadasuni, è chiusa al traffico già da diversi anni in quanto anch’essa versa in uno stato di completo abbandono».

Si attendono quindi risposte dal commissario straordinario della Provincia, competente sulla strada in questione.

