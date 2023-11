Al via il processo partecipativo per la definizione della nuova strategia di sviluppo rurale LEADER 2023 -2027 del Gal Marmilla. In programma una serie di workshop finalizzati alla costruzione del nuovo Piano di Azione Locale che accompagnerà il territorio dal 2023 al 2027.

«Si tratta di un cambio radicale in termini di interventi ed azioni - commenta il Presidente del GAL Renzo Ibba - nonostante numerose difficoltà dovute alla complessità della burocrazia continuiamo ad operare con progetti di grande rilievo che condurranno alla definizione di solide basi per gli interventi dei prossimi anni».

Dopo il primo incontro di ieri a Lunamatrona, il prossimo appuntamento sarà ad Ales, martedì alle 16.30 nella sede dell’Unione di Comuni, nel corso del quale i portatori d’interesse saranno chiamati a individuare e gerarchizzare i fabbisogni del territorio.

«È importante – conclude Ibba - partecipare all’intero percorso perché saranno assunte importanti decisioni ed è necessario che i soci e tutti i portatori d’interesse del GAL Marmilla apportino idee e proposte in modo che la nuova pianificazione sia attinente alle esigenze espresse dal territorio».

Sarà possibile seguire i lavori in presenza ma anche on line attraverso il canale Facebook del GAL Marmilla.

