Riqualificare la chiesa di San Lussorio. È uno degli obiettivi della nuova Amministrazione comunale a Fordongianus. Tra gli atti adottati in questi giorni dall’esecutivo guidato dal sindaco Serafino Pischedda, giunto al quarto mandato, c’è una richiesta di finanziamento all’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione. Per portare avanti la riqualificazione architettonica e degli impianti del luogo di culto occorrono 317 mila euro, denari che l’Amministrazione sta chiedendo per 253.600 euro alla Regione e, se il finanziamento dovesse essere accordato, si impegna a partecipare con 63.400 dal proprio bilancio.

L’antica chiesa campestre presenta importanti infiltrazioni nel tetto e nelle catacombe, per questo appare quanto mai urgente intervenire. “Non è più procrastinabile, per questo attendiamo fiduciosi l’esito del bando – afferma il sindaco – Questo è un bene molto importante. È una chiesa romanica, ma sono presenti anche la catacombe. Le piogge di quest’inverno hanno peggiorato la situazione e le infiltrazioni rischiano di compromettere anche gli affreschi presenti nelle catacombe”. Nel corso degli ultimi anni il Comune e il Comitato hanno portato avanti piccoli interventi di manutenzione, ma ora è urgente da corso ad interventi più consistenti.

© Riproduzione riservata