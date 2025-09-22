Sarà un intervento di manutenzione straordinaria che interesserà via Nuova, importante arteria che collega le campagne in prossimità del centro abitato, quello programmato dall’amministrazione comunale che ha ottenuto un finanziamento di 300 mila euro dalla Regione.

«Le opere – spiega il sindaco Giovanni Antonio Zucca - si inseriscono nell’ambito di un progetto complessivo che prevede interventi strutturali in buona parte dell’abitato per complessivi un milione di euro che partiranno presto, anche grazie ad ulteriori finanziamenti già disponibili. Questo Contributo è una notizia eccellente che premia il nostro impegno e la nostra costante collaborazione con gli enti regionali – aggiunge Zucca - e grazie a queste risorse, potremo intervenire su una strada che necessita di importanti lavori di ammodernamento, migliorando significativamente la qualità della vita dei nostri cittadini e la sicurezza per tutti gli utenti».

La riqualificazione prevede il rifacimento completo del manto stradale, l'installazione di nuova illuminazione pubblica a Led, la realizzazione di marciapiedi e piste ciclabili ed una completa revisione dei sottoservizi. I lavori prenderanno il via quanto prima, espletate le procedure di gara. «Ci tenevamo – conclude il sindaco - a ringraziare l'assessore regionale Antonio Piu e tutti gli uffici regionali per il supporto nella valutazione del nostro progetto».

