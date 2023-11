Nuovi alberi anche a Laconi. Il Comune non dimentica che il 21 novembre si è celebrata la Giornata Nazionale degli Alberi, istituita come ricorrenza nazionale proprio con l’intento di dedicare tempo ed attenzione alla conoscenza dell’importanza degli alberi per l’ambiente.

L’amministrazione comunale intende proporre la Festa dell’Albero, che solo per altri improrogabili impegni istituzionali non si è potuta svolgere nella data in cui cadeva la ricorrenza, il prossimo primo dicembre. «Grazie alla disponibilità dell’Agenzia Forestas, avremo la disponibilità di circa 130 piantine tra mirto, sughera, lentischio, corbezzolo, roverella ed altre, di varie dimensioni - annuncia il sindaco Salvatore Argiolas - La giornata sarà dedicata principalmente alle scuole di ogni ordine e grado di Laconi. Simbolicamente abbiamo deciso di mettere a dimora alcune piante nell’area verde del vico I Maggio, di prossima annessione al patrimonio comunale dopo una vertenza durata tantissimi anni. Altre piantine verranno consegnate agli stessi alunni e ai loro insegnanti nella scuola elementare all’inizio della manifestazione, intorno alle 10.30».

