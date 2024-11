Oleandri, palme, corbezzoli, ginepro, ma anche rosmarino, ginestra, elicriso e lavanda. Sono in tutto un’ottantina le piante messe a disposizione dall’agenzia regionale Forestas per la “Festa degli alberi”, promossa dagli assessorati all’Ambiente e alla Cultura del Comune. L’appuntamento è per domani, dalle 9.30 alle 12.30 presso lo Spazio Giovani dove, in collaborazione con il Ceas, gli studenti degli Istituti comprensivi cittadini metteranno a dimora le nuove alberature.

«L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche comunali a favore del verde», spiega il sindaco Massimiliano Sanna. «Stiamo investendo molto in questo settore nella consapevolezza dell’importanza della valorizzazione delle risorse ambientali». Una mattinata lontani dai banchi di scuola, per “radicare” buone abitudini.

«Coinvolgiamo i bambini delle classi quinte degli istituti scolastici cittadini per un investimento culturale ed educativo sulle giovani generazioni», aggiunge l’assessore alla Cultura e Pubblica istruzione Luca Faedda. Per la delegata all’Ambiente, Maria Bonaria Zedda, valorizzare la tutela del patrimonio arboreo è fondamentale. «Gli alberi sono i nostri più grandi alleati contro la crisi climatica», osserva. «Il Comune sta investendo molto sul verde nella consapevolezza che la vegetazione consenta di ridurre gli effetti da “isola di calore”.

