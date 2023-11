Lunedì si torna a scuola. Ma prima di sedersi sui banchi gli studenti dovranno vedersela con la dirigente scolastica Donatella Arzedi. I rappresentanti di Istituto del liceo scientifico Mariano IV d’Arborea di Oristano, assieme a quelli delle singole classi, sono stati convocati in direzione per un confronto su ciò che è accaduto negli ultimi due giorni.

La maggior parte degli alunni ha deciso infatti di non entrare a scuola come segno di protesta a causa dei tanti disagi che, a detta loro, sono presenti nella sede centrale dell’Istituto di via Messina. Ma anche in quello dei Frassinetti dove 14 classi sono state traslocate dall’inizio dell’anno scolastico a causa della chiusura del secondo piano della sede centrale per l’installazione dell’impianto fotovoltaico.

Nella sede centrale gli studenti lamentano l'inagibilità di diversi bagni, in quella dei Frassinetti l'impossibilità di aprire le finestre a causa del guano presente all’esterno e di svolgere la ricreazione nel cortile per via del cattivo odore proveniente da escrementi e carcasse di animali morti. I ragazzi intanto fanno sapere che solo dopo l’incontro con la dirigente dell’Istituto decideranno il da farsi.

