Per diverse famiglie i disagi ci sono, inutile negarlo. Tanti bambini, piccoli, infatti, ancora non possono frequentare l’asilo nido comunale perché all’interno della struttura sono ancora in corso i lavori di ristrutturazione. Non è ancora agibile esattamente la parte che ospita i lattanti. Ma il sindaco di Cabras Andrea Abis tranquillizza tutti i genitori.

“Entro il 28 novembre i bambini porteranno frequentare l’asilo. I lavori sono terminati già da tempo, ora la ditta sta effettuando un controllo generale. Del resto il solaio, rimesso completamente a nuovo, è stato oggetto di bucature. Ora siamo nella fase di controllo generale. Ci vuole pazienza - va avanti Abis - ma stiamo operando per far entrare i bambini in totale sicurezza. Le famiglie del resto erano a conoscenza di questi tempi tecnici”.

Ma c’è anche un’altra bella notizia per l’asilo nido di Cabras: “Grazie ad un bando vinto nell’ambito del Pnrr siamo in grado di intervenire per aumentare la capienza della struttura - annuncia Abis - Ci sarà la possibilità di ospitare non più 40 bambini ma bensì 70. Il servizio cresce insomma. Per le tante famiglie che sono state costrette a iscrivere i propri figli nelle strutture dei paesi limitrofi perché in quella di Cabras non c’era il posto si tratta di un’ottima notizia”. Sarà un modo anche per aumentare i posti di lavoro.

