Le operazioni di voto per le elezioni regionali, hanno fatto registrare oggi ad Oristano il caso di una anziana elettrice, che intorno a mezzogiorno nel seggio della borgata marina di Torregrande ubicato nella sede della circoscrizione, è stata “pizzicata” mentre scattava una fotografia con il telefonino alla scheda elettorale.

Il suono della fotocamera, evidentemente di vecchia generazione, è stato avvertito indistintamente dai componenti del seggio, che hanno immediatamente chiesto alla donna di riconsegnare la scheda già votata che è stata ovviamente sequestrata e annullata.

Sono intervenuti a quel punto gli agenti della Polizia di Stato che effettuano il servizio di custodia alla sede elettorale. Alla donna sono state richieste le generalità per i provvedimenti che la legge molto severa prevede in questi casi.

Le persone presenti in quel momento nel seggio, hanno affermato che l’elettrice si è difesa dicendo di ignorare il fatto che la scheda non poteva essere fotografata e che comunque non aveva compiuto chissà quale reato.

Per il resto nessun altro episodio particolare è stato segnalato nella giornata elettorale svolta ordinatamente in tutti gli 87 Comuni della provincia. Ancora nel capoluogo, si sono verificati invece diversi disagi per quanti, soprattutto anziani, si sono recati a votare nei seggi della scuola media di Piazza Manno, considerato il cantiere aperto per i lavori in corso e la mancanza di scivoli per i disabili.

