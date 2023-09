Pronunciare il sì davanti al mare, immersi nella natura del Sinis, piace sempre di più. Stamattina, nella borgata marina di San Giovanni di Sinis, il Comune di Cabras ha celebrato l’ennesimo matrimonio in spiaggia, a pochi metri dal mare cristallino.

Per la prima volta ha unito i due sposi, indossando la fascia tricolore, l’assessora alle Politiche Sociali Laura Celletti. Il matrimonio è andato in scena dove si trova la cupola. Immancabili anche questa volta i turisti curiosi di assistere al rito.

Si tratta del settimo matrimonio celebrato durante la stagione estiva. In questi mesi sono giurati amore eterno sia coppie residenti a Cabras ma anche persone che abitano altrove ma che amano il territorio del Sinis. C'è chi è arrivato da Cagliari, Trento e Barcellona.

I matrimoni sono stati celebrati a San Giovanni di Sinis, a Is Arutas, a Mari Ermi, all’Istmo ma anche nel villaggio di San Salvatore.

“Le numerose richieste pervenute anche quest'anno dimostrano che le coppie attendevano da tempo di poter celebrare matrimoni e unioni civili nel nostro territorio - commenta Alessandra Pinna, vice sindaca, colei che si è occupata del regolamento dei matrimoni fuori dalla sede del Comune - Quello che offriamo non è solo un servizio, è l'opportunità di vivere un giorno indimenticabile nei luoghi del cuore. Ci rende orgogliosi il fatto che siano anche le coppie provenienti da altre parti a scegliere Cabras, questo non può che avere dei riflessi positivi sia sul territorio dal punto di vista economico ma anche e soprattutto per la diffusione del nostro patrimonio ambientale e culturale”.

Un sì che si paga ovviamente. Le tariffe variano a seconda della località prescelta.

Per la celebrazione a San Giovanni di Sinis, Maimoni e Mari Ermi si parte ad esempio da 750 euro in orario di servizio e se almeno uno dei due sposi è residente a Cabras sino ad arrivare a un massimo di 1.500 euro per i non residenti che scelgono orari al di fuori da quelli previsti o il fine settimana.

Per chi sceglie di sposarsi a Is Arutas, la tariffa oscilla tra i 900 e i 1.800 euro. La celebrazione nel villaggio di San Salvatore parte da un minimo di 300 euro e arriva a un massimo di 800, sempre tenendo conto delle variabili legate alla residenza e agli orari di servizio degli uffici.

