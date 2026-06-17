Si insedierà giovedì 18 giugno, il nuovo Consiglio comunale di Curcuris. L’esordio dell’amministrazione guidata del confermato sindaco Raffaele Pilloni, sarà nel cortile di Casa Pilloni, alle 19.30. Pilloni guidava la lista “Curcuris Comunidadi Unida” e ha ottenuto 154 voti (il 75,12% del totale). Alle spalle Massimo Fanari, capolista di “Curcuris 2.0”, con 49 voti, (il 23,90%). La terza lista, “Gente Comune per Curcuris”, guidata da Andrea Cocco, e composta da persone senza legami con il paese, aveva ottenuto solamente 2 voti (lo 0,98%). Per Pilloni sarà il secondo mandato alla guida del piccolo paese sul Monte Arci. “L’esito del voto ha definito la nuova composizione del Consiglio comunale, assicurando la piena rappresentanza della comunità di Curcuris – afferma Pilloni - Accolgo con favore la proposta di legge che sarà presto esaminata dal Consiglio regionale e che introdurrà l’onere di raccogliere un numero minimo di firme dei residenti per la presentazione delle liste nei piccoli Comuni. Una misura importante per limitare il fenomeno delle candidature prive di un reale legame con il territorio. La consueta e ampia partecipazione al voto, con un’affluenza superiore all’80%, ha confermato ancora una volta il forte senso di appartenenza dei cittadini e il valore dell’autonomia e della rappresentanza democratica della nostra comunità. Forti della fiducia ricevuta, continueremo a lavorare con impegno e responsabilità per il futuro di Curcuris”.

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