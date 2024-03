Tornerà, in estate, a Curcuris, l’ormai abituale appuntamento con il Festival Comunitario, organizzato dal Comune. Ufficializzato il tema, che sarà “TradizioneeInnovazione”, a breve verrà anche presentato il programma con tutti gli eventi, tra cinema, musica e dibattiti culturali.

Nell’attesa, gli organizzatori hanno pubblicato l’avviso per la partecipazione al concorso – esposizione di fotografia che si inserisce nel più ampio contesto del festival. L’adesione è gratuita e aperta a tutti, fotografi professionisti e semplici appassionati di fotografia. Le 30 foto selezionate dalla giuria saranno ammesse all’esposizione nella casa storica “Casa Pilloni”, a Curcuris, in via Chiesa, e al voto online, che potrà essere espresso tramite il sito dedicato all’evento (festivalcomunitariocurcuris.com).

Per partecipare al concorso, le immagini potranno essere inoltrate dal prossimo 22 marzo fino al 23 giugno. Una giuria qualificata assegnerà 3 premi (primo premio 400 euro, secondo 300 euro, terzo 200 euro), mentre un premio (250 euro) verrà dato alla fotografia più votata.

© Riproduzione riservata