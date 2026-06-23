L’intervento per riqualificare l’importante strada rurale San Lorenzo-Su Muru Traessu prosegue senza sosta. Il primo stato di avanzamento lavori è stato concluso e ora si passa al secondo che ha avuto necessità di una integrazione con una variante di progetto.

Sarà messa in sicurezza e pulita tutta l’area di arginatura per consentire l’accesso alle piste di servizio. Saranno rimosse vegetazione e piante che interferiscono con la sezione idraulica e le piste di accesso. L’incremento di spesa è circa 11mila euro, rispetto ai 57mila dell’appalto iniziale, somme già a disposizione del quadro economico dell'intervento complessivo.

Un’opera strategica per la difesa del suolo, antierosione e assetto idrogeologico, dell’importante arteria stradale nell’agro cuglieritano, che è stata percorsa dalle fiamme. Lavori per garantire la sicurezza delle zone sensibili, ricostituzione silvo-forestale e accessibilità alle aziende agricole e zootecniche.

La giunta comunale ha approvato la variante con il beneplacito della Direzione Regionale della Protezione Civile. Il sindaco Andrea Loche: «un intervento che risulta essenziale per mettere in sicurezza tutta l’area, e per prevenire il verificarsi di eventuali calamità in futuro. I lavori procedono alacremente e dovrebbero concludersi il prima possibile».

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