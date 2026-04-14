Cuglieri, furgone finisce fuori strada: un feritoIl mezzo ha impattato violentemente contro il guard rail in un tratto rettilineo
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Incidente stradale questo pomeriggio lungo la Statale 292, nel territorio di Cuglieri. Un furgoncino di una ditta di trasporti è finito fuori strada: un uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato con l’elicottero dell’Areus in ospedale.
Secondo una prima ricostruzione, l’autista ha perso il controllo del furgone su un tratto rettilineo. Il mezzo ha urtato violentemente il guard rail e poi si è ribaltato in un campo ai lati della carreggiata.
Subito è stato lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cuglieri, il 118 e i carabinieri.
Gli operatori sanitari, viste le condizioni del ferito, hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso e l’uomo è stato accompagnato in ospedale.