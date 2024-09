Oristano sul podio delle province e città metropolitane più sicure d’Italia. Lo svela l’indice della Criminalità 2024 del Sole 24 ore, grazie al quale è stata stilata una graduatoria che parte dal luogo più a rischio sino ad arrivare all’opposto. Così la città sarda, con 1.510,8 denunce ogni 100mila abitanti, si piazza al 106esimo posto, al contrario di Milano che invece si conferma la città con il maggior numero di reati denunciati nel 2023, con oltre 7mila segnalazioni ogni 100mila abitanti nel 2023. Nel capoluogo lombardo, da anni in cima a questa classifica, le denunce sono in crescita del 4,9% rispetto al periodo pre-pandemia, con picchi di furti e rapine. È terza per violenze sessuali e quinta per reati connessi agli stupefacenti.

Seguono le grandi metropoli turistiche come Roma (2 posto) e Firenze (3 posto), che popolano la “top 10”. A livello nazionale le denunce sono in aumento per la prima volta dal 2013, con una crescita del 3,8% rispetto al 2022, con particolare aumento dei reati violenti: omicidi, percosse, lesioni e rapine.

Scorrendo verso il fondo della classifica, passati i grandi centri della penisola, si trovano Sassari (66esimo posto) Nuoro (86esimo posto), e poi Cagliari, che si avvicina al risultato di Oristano, posizionandosi al 94esimo posto.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata