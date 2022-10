L'albero di Natale più alto dell’Isola, allestito da anni nella piazza principale di Terralba, forse sarà illuminato nonostante il caro bollette. Ancora, infatti, la certezza non c’è.

Il sindaco Sandro Pili spiega: “La nostra intenzione è quella di accenderlo, così come le altre luminarie, magari in orari limitati. Sarebbe un modo per favorire l’atmosfera natalizia e quindi aiutare il commercio seppur in un periodo difficile. Stiamo valutando e facendo dei calcoli per capire quanto sarebbe la spesa totale. Solitamente l’albero viene acceso l’otto dicembre, ma anche la data è da definire". “Intanto - conclude Sandro Pili - attendiamo con fiducia eventuali misure nazionali da parte del Governo anche a sostegno dei Comuni”.

L’albero è lo storico abete di piazza Cattedrale, alto poco più di 30 metri. È dal 2015 che il Comune ha deciso di allestire e illuminare in occasione del Natale questo abete che anno dopo anno diventa sempre più alto, diventando un'attrazione vera e propria soprattutto per i piccoli. Un simbolo del territorio, un’attrazione che attira da anni anche i cittadini dei paesi limitrofi che non rinunciano alla foto con alle spalle l’enorme albero illuminato.

© Riproduzione riservata