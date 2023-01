Dopo l' anteprima dei fuochi di Sant' Antonio, che hanno aperto di fatto il carnevale 2023, anche in quasi tutti i Comuni del Guilcier e Barigadu gli eventi in maschera si preannunciano numerosi e variopinti. Ci sono gli appuntamenti storici ma anche quelli nuovi e singolari.

Si parte sabato 4 febbraio ad Ardauli dove si celebra “Su Carrasegare Antigu”, organizzato dal gruppo “S’Intibidu”. Il giorno dopo. domenica 5 febbraio si terrà uno fra i più attesi eventi della provincia con "A Maimone" di Samugheo, capace di richiamare il solito grande pubblico da tutta l' isola. Manifestazione che cresce edizione dopo edizione e si aspetta ora solo un riconoscimento ufficiale. "Speriamo - afferma l' assessore comunale Massimiliano Urru- che l'assessorato regionale inserisca A Maimone nei grandi eventi della Sardegna e venga sostenuto insieme ad altri di pari importanza turistica e culturale." Grande attesa anche per la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati che grazie alla importante collaborazione tra le l associazioni dei carristi di Ghilarza e Abbasanta si terrà in maniera unitaria il 19, 21 e 25 febbraio. Soddisfatto Alessandro Musiu a nome dei carristi abbasantesi per l’ accordo con i vicini. “ Oltre ad essere un ottimo input per le due comunità- evidenzia Musiu- speriamo sia un momento di svago e divertimento per tutti dopo due anni di restrizioni. Siamo convinti che ripartire uniti sia la cosa migliore, ponendo le basi e creando un precedente che può far solo crescere questa manifestazione.”

A Norbello, il 18 febbraio, si riproporrà il Carnevale del Fumetto e del Cartone Animato. Gli iscritti parteciperanno di diritto alla gara a premi che decreterà il gruppo vincitore del 2023. Sempre il 18 febbraio a Sedilo zippolata in piazza organizzata dalla Pro loco, mentre non potevano certo mancare le iniziative di “Carrasegare a caddu” previste il 18 e 19 febbraio con “Cursa a Sa Tzipula” e a “Su Puddu” organizzata dall’associazione ippica sedilese che ha festeggiato da poco i 40 anni di attività. Manifestazioni sono in fase di programmazione anche a Fordongianus, Sorradile, Neoneli Busachi, Ula Tirso, Paulilatino.

