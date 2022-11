Per ottenere le risorse utili a migliorare la struttura sportiva bisognava mettere in piedi una manifestazione internazionale capace di promuovere il territorio attraverso lo sport. E così sarà.

Il Circolo nautico di Oristano, con sede a Cabras, lungo le sponde dello stagno, è riuscito ad ottenere dalla Regione 78mila euro. In cambio andrà in scena un meeting internazionale di canoa kayak dal titolo “I Giganti dello Sprint”. Un evento che dal 17 al 20 novembre farà arrivare campioni provenienti da tutto il mondo che si alleneranno, si sfideranno e visiteranno le attrazioni del territorio: dal museo dei Giganti a quello di Oristano e non solo.

Gli atleti, che per diversi giorni alloggeranno all’ostello di Funtana Meiga messo a disposizione del Comune di Cabras, arriveranno da Ungheria, Slovenia, Malta, Romania e Ucraina.

Attese conferme anche da Slovacchia, Francia e Croazia.

Il training camp, e cioè gli allenamenti, si terranno nella sede del Centro Canoa a Cabras, mentre le gare aperte agli atleti internazionali sui 2000 metri previste anche dal calendario regionale Fick, si terranno sul Rio Mar’e Foghe, nel campo di gara di S’Anaedda, località Zeddiani.

“Si tratta di un evento di fondamentale importanza per tutta la canoa sarda e italiana e di conseguenza per il nostro territorio - spiega il presidente del Circolo nautico Gianmarco Patta - L’iniziativa oltre al valore sportivo e agonistico ha lo scopo di far conoscere la nostra struttura sportiva, ma soprattutto le opportunità che il nostro territorio offre dal punto di vista turistico, ambientale e culturale. L’obiettivo è quello di conquistare gli atleti e i tecnici internazionali per futuri allenamenti a casa nostra, specie nel periodo autunno inverno”.

© Riproduzione riservata