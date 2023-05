Ha sedici anni e sa già cosa vorrebbe fare nella vita: la modella. Camilla Piras di Cabras, studentessa all’Istituto Mossa di Oristano, ieri a Villasor è arrivata prima alla semifinale di Miss Mondo Sardegna. Ora l’obiettivo è quello di vincere la fascia alla finale che si terrà invece a Sanluri il prossimo 20 maggio.

Le prime 5 ragazze poi voleranno verso Gallipoli dove invece si terrà la semifinale nazionale del concorso di bellezza Miss Mondo 2022. Tutto questo per tentare di essere ammesse a partecipare a Miss World 2023.

La giuria come sempre non voterà soltanto in base al criterio della bellezza, ma considererà anche portamento, talento e dolcezza.

Camilla Piras partecipa ai concorsi di bellezza da appena un anno. E ha già raggiunto un importante risultato. Pratica sport e segue un’alimentazione sana e corretta. La sua prima sostenitrice è la mamma, Sabrina Coa: lei nel fine settimana attraversa tutta l'Isola per accompagnare Camilla ai vari concorsi.

Miss Mondo Sardegna 2022 lo scorso anno era stato vinto da Marta Cappon, di Monastir. Seconda si era classificata Sofia Meloni, 18 anni, di Decimomannu. Terza invece Irene Soddu, 16 anni, di Villasor, quarta Deborah Piscedda, 18 anni, di Capoterra e quinta Giorgia Onali, 17 anni, di Terralba.

