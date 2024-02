Lo scontro al vertice del girone A della Promozione lo ha vinto il Monastir sul Castiadas. La capolista porta a nove i punti di vantaggio sui rivali del Sarrabus e vola verso l'Eccellenza dopo l'amara retrocessione dello scorso anno.

Il Monastir si è imposto per 2-0 con reti di Ragatzu e D'Agostino. Nelle altre gare di oggi vittoria del Cus Cagliari nel derby con l'Atletico Cagliari (rete di Vitellaro), pari fra Gialeto e Gusopini, 1-1 con reti di Agostinelli e Piras, fra Gonnosfanadiga e Verde Isilo , 1-1, reti di Marroquin e Tomasi.

Nel girone nord successi dell'Alghero sul campo dello Stintino per 3-0, reti di Felix e doppietta di Franchi, della capolista Nuorese vittoriosa sul terreno del Tuttavista per 4-1 (gol di Cadau, Ruggeri, Cocco e Usai) e successo del Coghinas per 2-0 a Luogosanto con doppietta di Cissè.

