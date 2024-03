Come venivano realizzati i gioielli realizzati a Tharros? A quale epoca risalgono e quale funzione avevano? Sono solo alcune delle domande a cui darà una risposta l’archeologa Ilaria Orri, curatrice dell’area archeologica della Penisola del Sinis, nel corso della conferenza dal titolo “Gli Ori di Tharros” in programma domani 15 marzo alle 18, al Museo Marongiu di Cabras. L’evento rientra nella rassegna “I venerdì al museo”.

Durante la conferenza sarà possibile assistere, su un maxischermo, al laboratorio orafo della filigrana a cura di Pierandrea Carta, che mostrerà in diretta le tecniche di realizzazione dei gioielli. Si potrà dunque apprezzare l’abilità e la maestria degli artigiani che a Tharros lavoravano l’oro e realizzavano gli oggetti preziosi che ancora oggi possiamo apprezzare in diversi musei. L’ingresso è libero e gratuito. Ai partecipanti saranno accreditati dei punti sulla carta “Amico del museo di Cabras”, che darà diritto a sconti su gadget e ingressi in occasioni di iniziative speciali e a tema.

© Riproduzione riservata