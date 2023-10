Sarà anche questa volta una grande festa per ricordare Antonello Camedda, per tutti Snello, motociclista scomparso in giovane età a causa di una forma di leucemia. Domenica 15 ottobre a Cabras moto, auto d’epoca e tanta musica. La manifestazione, giunta alla seconda edizione, ha come obiettivo quello di raccogliere fondi da destinare sia al reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Microcitemico di Cagliari che al reparto di Pediatria del San Martino di Oristano.

Il memorial in ricordo di Antonello Camedda è promosso dai Giganti Bikers Motoclub di Cabras, a cui il ragazzo era molto legato. L’appuntamento è alle 10 in piazza Stagno, poi la messa nella chiesa di Santa Maria. Alle 12, la partenza del giro in moto che toccherà Cabras, Torregrande e Solanas, con un passaggio in cimitero per rendere omaggio a Snello. A partire dalle 15 musica in piazza Stagno. Ci saranno i musicisti Mothra, Acustic Diesis Trio, Angelo Atza, Steel Priest, Blueberry, The Dark Side, In Koma, The Borderlines e, da Sanremo, gli Sbandaband. Non mancherà il buon cibo.

Lo scorso anno Il motoclub “Giganti Bikers” di Cabras era risucito, grazie al memorial “Snello”, a raccogliere 9mila euro. La cifra era stata devoluta alle associazioni “Asgop” e “La forza della vita”, destinatarie di 4mila euro ciascuna. Mille euro di accessori erano stati recapitati invece all’ospedale pediatrico Microcitemico di Cagliari. La manifestazione è patrocinata dal comune di Cabras.

