Buone notizie per gli studenti meritevoli. Il Comune di Cabras fa sapere che è possibile presentare l’istanza per accedere alla Borsa di studio nazionale rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, per l’anno scolastico 2023/2024.

Per poter accedere però gli studenti non devono appartenere ad una famiglia con un Isee superiore a 14 mila e 650 euro. Chi intende partecipare deve compilare il modulo presente nel sito istituzionale del Comune. Occorre presentare la domanda dal lunedì al venerdì dalle 10 alle ore 12, entro il giorno 28 giugno 2024. La domanda può essere presentata dal genitore, dal rappresentante legale dello studente o dallo stesso studente se maggiorenne. La domanda può essere inviata anche a mezzo posta elettronica certificata e/o ordinaria all’indirizzo Pec protocollo@pec.comune.cabras.or.it o via mail a protocollo@comune.cabras.or.it.

Il Comune trasmetterà l’elenco degli studenti ammissibili alla Regione Sardegna, la quale stilerà una graduatoria unica regionale. L’erogazione delle borse in favore degli studenti beneficiari avverrà nei termini e nelle modalità che saranno stabiliti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’importo di ciascuna borsa di studio è determinato in 200 euro.

© Riproduzione riservata