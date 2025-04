Domenica Cabras ospiterà la Nuraghes Marathon Sardinia, la maratona organizzata dall'Asd NuMas con l'approvazione della Fidal.

Un evento importante che coinvolgerà centinaia di atleti e che vede il ritorno della maratona in Sardegna, inserendosi in un ciclo triennale di maratona volta a valorizzare il turismo sportivo e culturale in Sardegna.

La gara partirà da Oristano e attraverserà in parte il territorio di Cabras. Sarà libera tutta la SP7 e lungo la SP6 a partire dalla rotonda di San Salvatore fino a San Giovanni di Sinis e verso tutte le strade di accesso al litorale.

La provinciale 6, dalla rotatoria Cabras/Torregrande al tratto che precede la rotatoria di San Salvatore, sarà chiusa invece al traffico: sarà destinata ai maratoneti dalle 9.15 alle ore 12.15. Chi in questo intervallo di tempo vorrà raggiungere le spiagge e le borgate marine, dovrà dirigersi verso le provinciali del Comune di Riola Sardo.

Durante la fase di chiusura del tratto della SP6, la viabilità in uscita da Cabras, da via Tharros, sarà comunque garantita solo in direzione della zona artigianale (SP94). Sulle strade interessate dalla gara sono stati già posizionati cartelli informativi per avvisare gli automobilisti delle modifiche al traffico veicolare.

Sulla SP94, all'altezza della rotonda che conduce alla zona artigianale di Cabras, il traffico sarà gestito dagli organizzatori della maratona, con dei blocchi stradali presidiati.

