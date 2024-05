Un giorno in più di festeggiamenti e la processione la sera. Sono solo due delle tante novità della festa di Santa Maria, patrona del paese, organizzata quest’anno dell'associazione culturale Ecce Cabras Mater Tua presieduta da Melissa Abis. In programma tanti eventi religiosi e civili a partire dal 23 maggio.

Giovedì, alle 17.30 il rosario e l’intronizzazione del simulacro. Venerdì 24, giorno di Santa Maria, sono previste tre messe, una alle 8, una alle 9.30 e una dopo la processione: sarà celebrata dall’arcivescovo Roberto Carboni e animata dal coro polifonico G.P. da Palestrina di Cabras. Alla processione parteciperanno anche i cavalieri onorari e le cavallerizze onorarie del comitato. Non mancheranno le launeddas e le fisarmoniche e i cittadini vestiti con l'abito tradizionale.

La mattina del 25 le celebrazioni saranno alle 8, alle 9.30 e alle 11. Poi la messa solenne delle 17, presieduta dall'abate Pierluigi Tiana di San Pietro di Sorres, questo dopo la processione che per la prima volta sarà di sera. La decisione è stata presa dal parroco don Giuseppe Sanna, per consentire la presenza dei lavoratori. A quest’ultima parteciperanno tutte le confraternite della diocesi di Oristano ma non solo. Al rientro, infatti, i tamburini e trombettieri della Sartiglia renderanno omaggio a Santa Maria.

Ricco anche il programma dei testamenti civili. Il 23, alle 21.30 appuntamento in piazza Stagno con il gruppo di cantori La Mora, l'associazione Launeddas del Sinis e il Trio Nodas. Venerdì 24 ci sarà un ritorno al passato: dalla 18 si parte con la Fiera dei giochi antichi.

Alle 22, si esibiranno sul palco di piazza Stagno Patrick Abbate e Gli Impossibili, con l’ex Dream Theater Mike Mangini ospite speciale. Da mezzanotte il dj cabrarese Francesco Zeta. La sera di sabato 25 si terrà la manifestazione Cabras Giudicale, e si esibiranno nuovamente i tamburini e trombettieri della Sartiglia di Oristano. Per pranzo muggini arrosto per tutti. Alle 23.30 i fuochi artificiali. Domenica 26, alle 18, animazione per i bambini. Alle 20.30 in si terrà lo spettacolo folk di Vanni Masala e Andrea Pisu. Alle 22 lo spettacolo comico Bar Scraffingiu.

