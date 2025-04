Troppe alghe accumulate nel tempo, ecco perché la spiaggia di Mare Morto a Cabras, non è agibile. Denuncia la vicenda il consigliere di minoranza Antonello Manca che oggi ha presentato un’interrogazione.

«Allo stato attuale l’arenile risulta quasi del tutto inagibile a causa dell’ingente presenza di alghe spiaggiate che rendono difficoltoso l’accesso al mare e compromettono la permanenza dei bagnanti - si legge nel documento - Numerose segnalazioni e lamentele sono pervenute da parte di residenti e turisti, preoccupati non solo per le condizioni igienico-sanitarie ma anche per il danno all’immagine del nostro litorale».

Manca ricorda che il fenomeno delle alghe è noto e ciclico, «ma non per questo - dice - è non gestibile». Suggerisce quindi un intervento di pulizia e gestione dell’arenile per salvaguardare l’ambiente, il turismo e l’economia locale.

«Altri comuni costieri, anche nel rispetto delle normative ambientali - si legge ancora nell’interrogazione - hanno adottano misure di contenimento e rimozione delle biomasse per garantire la fruibilità delle spiagge».

Il consigliere chiede dunque agli amministratori se siano a conoscenza della situazione attuale della spiaggia e delle segnalazioni ricevute, se siano previsti interventi urgenti di pulizia e ripristino dell’arenile, e con quali tempistiche e infine quali misure strutturali si intenda adottare per prevenire, negli anni futuri, il ripetersi di questa condizione di degrado ambientale e turistico.

© Riproduzione riservata