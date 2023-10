A Cabras sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande relative all’indennità una tantum per la Fibromialgia, erogata attraverso la legge regionale 22 del 2022. Si tratta di un sostegno economico pari a 800 euro per annualità e possono accedervi coloro i quali sono in possesso della certificazione medica che ne attesti la diagnosi, rilasciata dallo specialista in data non successiva al 12 dicembre 2022, per l’anno 2023, e in data non successiva al 30.4.2024 per l’anno 2024.

«Riapriamo i termini di presentazione delle domande fino a fine mese, come previsto dalla legge regionale, per poi procedere all’aggiornamento dell’elenco dei beneficiari e avere infine il trasferimento finanziario dalla Regione, fino ad oggi bloccato. - ha detto il sindaco Andrea Abis - Potremo finalmente rispondere in modo concreto all’attesa dei tanti che attendono da mesi questo aiuto economico e ci hanno spesso sollecitato».

«Il Comune da tempo si batte al fianco delle persone affette da questa malattia affinché venga riconosciuto un loro diritto. All’aspettativa positiva creata dalla legge è seguito purtroppo il blocco del finanziamento a causa del fortissimo ritardo con il quale il consiglio regionale ha approvato il collegato alla finanziaria - ha aggiunto l’assessora alle Politiche Sanitarie Laura Celletti - Le persone meritano un’assistenza dignitosa da parte di chi li governa anche con il rispetto dei tempi».

Le richieste di contributo dovranno essere inviate al Comune con lettera raccomandata oppure consegnate all’Ufficio Protocollo Il nuovo termine per la presentazione delle domande è il 31 ottobre.

