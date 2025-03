Ora è tutto nero su bianco. Dopo anni di proteste e bollette a più zeri, per i residenti di Funtana Meiga finisce un incubo: Abbanoa gestirà la rete idrica della borgata marina di Funtana Meiga per conto del Comune di Cabras. A un mese dallo storico accordo tra l’Ente comunale e la società Sinis Funtana Meiga per l’avvio dei procedimenti, il passaggio diventa definitivo grazie alla sottoscrizione dell’atto di trasferimento per la gestione. Oggi l’annuncio in Comune da parte dei vertici di Abbanoa, che hanno redatto il Piano degli interventi necessari a garantire anche il miglioramento della funzionalità, prevedendo lavori per circa 2 milioni 300.000 euro. Il sindaco Andrea Abis: «Siamo soddisfatti di questo risultato atteso da molti anni e che segna una svolta storica nella gestione degli impianti. Funtana Meiga registra fino a 2.000 presenze in estate, mentre le utenze idriche sono circa 300. Le bollette ora saranno più ragionevoli: fino a oggi venivano considerate le tariffe industriali». Il presidente di Egas Fabio Albieri: «Siamo consapevoli dell’importanza di questa infrastruttura per i residenti e per il tessuto turistico della zona. Questo intervento rappresenta un volano per il territorio, creando le condizioni per uno sviluppo più moderno e competitivo, capace di valorizzare le grandi potenzialità della zona». La procedura aveva mosso i primi passi nel 2023, con le interlocuzioni tra Comune e Abbanoa, la quale, sulla scorta dei documenti tecnici acquisiti dal Comune di Cabras e dei sopralluoghi eseguiti nei mesi di marzo e aprile 2024, ha elaborato lo stato di consistenza delle opere idro- potabili e fognario-depurative al servizio della borgata. Secondo il documento consistono in una rete di distribuzione idro-potabile in polietilene di circa 2,15 chilometri, una rete fognaria ingres ceramico pari a circa 4,5 chilometri, un serbatoio idrico, un sollevamento fognario e un impianto di depurazione.