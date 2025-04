Disagi e tante proteste da parte dei cittadini. L'intero paese di Cabras oggi si è svegliato senza acqua. Un problema non indifferente per le abitazioni dove abitano anziani e bambini molto piccoli.

A causare il problema iniziato alle sette del mattino e terminato poco fa è stata un'improvvisa rottura della condotta che dall'impianto di potabilizzazione di Silì alimenta anche il Comune di Cabras. Tantissime le lamentele sui social, soprattutto sulla pagina Facebook del Comune di Cabras.

Le squadre di Abbanoa si sono attivate fin da subito. Cali di pressione si sono verificati anche a Santa Giusta, Nurachi, Torregrande ea Pesaria. Ma a Cabras i disagi ci saranno anche domani. I tecnici di Abbanoa saranno infatti al lavoro per il collegamento delle condotte appena realizzate in via Tharros. Durante le operazioni si verificheranno cali di pressione tra le 8,30 e le 13 nelle vie Brunelleschi, Giotto, Leonardo Da Vinci, Olbia, Liguria, Alessandria, Cimabue e nel tratto sud di via Tharros.

Come fa sapere il Comune di Cabras, alla ripresa del servizio potrebbero verificarsi fenomeni di torbidità.

