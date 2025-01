Riprendono nella cantina Contini, a Cabras, gli appuntamenti speciali con serate a tema per degustare vino e cibo in cantina a tema e iniziative a febbraio. Il 7 febbraio, dalle 19, è in programma una serata di assaggi in abbinamento di vini e formaggi sardi, prodotti e presentati dalla cooperativa locale C.A.O. Formaggi.

Si tratta della prima serata di una serie di incontri con le aziende agroalimentari del territorio. Saranno quattro 4 gli abbinamenti dei vini in degustazione con la selezione dei formaggi: Attilio Spumante Brut con Pastore Sardo, pecorino fresco di 30 giorni di stagionatura; Componidori Vernaccia Valle del Tirso con Cuor di Sardegna accompagnato dal pecorino sardo DOP semicotto; Giganti Rosso, Rosso Tharros IGT con Gran CAO, pecorino stagionato oltre 36 mesi. Infine, Flor Vernaccia di Oristano DOC con Molissardo, pecorino stagionato saporito.

La serata sarà allietata dalla Soft music Swing & Blues di accompagnamento con il sax del maestro Diego Greco. Il 23 e 24 febbraio 2025 si terrà il primo Open Day B2B rivolto agli operatori locali della filiera turistica e dell’incoming – tra cui hotel, organizzazioni culturali, guide, musei, agenzie di viaggio, tour operator, wedding planner.

«L’evento mira a valorizzare e rafforzare la comunità lagunare dell’accoglienza, sottolineando l'importanza della collaborazione tra gli attori del territorio - fanno sapere gli organizzatori - L’iniziativa si colloca all’interno del programma del World Wetlands Day, la Giornata Mondiale delle Zone Umide, che durante il mese di febbraio promuove attività volte alla scoperta e alla conoscenza di stagni e lagune. A chiudere il mese di eventi, il 28 febbraio, dalle ore 19, si terrà il Carnevale in cantina: una brindisi in maschera, accompagnati da gourmet street food e DJ set occasione perfetta per celebrare in stile Contini la tradizione, il territorio e la convivialità».

