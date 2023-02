Una cosa è certa: le eccellenze non mancano.

Sono stati ben 95 i riconoscimenti che il Comune di Cabras ha consegnato ai cittadini che si sono distinti in vari ambiti negli ultimi due anni, tra applausi e forti emozioni.

La cerimonia è andata in scena nell’auditorium del centro polivalente.

L’obiettivo era quello di premiare prima di tutto l’impegno e la forza di ripartire dopo la pandemia, valorizzando la tenacia che porta al raggiungimento del risultato.

Ha ricevuto una targa la ricercatrice Angelica Simbula, giovane professionista che lo scorso anno ha guidato il suo team in uno studio innovativo sul fotovoltaico ad alto rendimento, che le sta aprendo le porte per una collaborazione in Belgio. A premiarla è stato l’assessore Carlo Trincas.

Applausi anche per lo chef Salvatore Camedda, premiato dalla vicesindaca Alessandra Pinna, che per due anni di seguito si è aggiudicato la stella della guida Michelin, tra i più alti riconoscimenti nel mondo della cucina a livello mondiale.

A salire sul palco per la targa ricordo è stata poi Rebecca Cossu, tra le dieci finaliste del concorso Miss Mondo 2021, che si è rivelato per la giovane un trampolino di lancio anche per avviare gli studi di recitazione. A premiarla è stato l’assessore Enrico Giordano.

Sono salite sul palco poi le associazioni sportive, in tutto 21. Tutti gli atleti hanno ricevuto un riconoscimento.

«Abbiamo voluto fortemente celebrare la rinascita e portare ai nostri giovani degli esempi positivi – ha affermato l’assessore allo Sport Carlo Trincas -. Premiare il risultato di questi nostri concittadini significa valorizzarne l’impegno. Cabras è da sempre ricca di esempi di persone che, attraverso la propria attività professionale, artistica e sportiva, hanno raggiunto risultati di rilievo che hanno dato lustro all’intera comunità. Figure che sono state, sono e resteranno sempre un esempio di cui andiamo orgogliosi».

