Visti gli appelli inascoltati c’è chi fa da solo. Andrea Mulas, fondatore del progetto Message XXX, ha deciso di portare avanti diverse iniziative per ricordare Sisinnio Poddi, uno dei contadini di Cabras che negli anni Settanta, assieme ad altri suoi colleghi, scoprì il primo Gigante di Mont’e Prama nella collina più famosa del Sinis.

Nei mesi scorsi Mulas ha più volte chiesto al Comune di Cabras guidato dal sindaco Andrea Abis di dedicargli almeno una via, o un qualcosa come segno di gratitudine per la grande scoperta. A oggi però nulla. Ecco perché Mulas ha deciso di portare avanti diverse iniziative.

«Tra non molto verrà realizzato un murale dedicato a Sisinnio Poddi sulla parete di un supermercato all’ingresso del paese - spiega Mulas - Pubblicheremo ovunque poi una poesia in sardo dal titolo ‘Su babbu mannu da is Gherrerus de su Sinis’, ma anche un video realizzato nelle settimane scorse da un cittadino di Cabras lungo la costa, non lontano dalla collina di Mont’e Prama e una canzone prodotta dal rapper Davide Napoli».

Mulas, per raccontare al meglio la figura di Sisinnio Poddi, anche nei giorni scorsi è stato ospitato dalla famiglia che abita a Cabras: «Sono molto contenti per tutto quello che stiamo facendo - racconta il fondatore del progetto Message XXX - del resto dopo la sua morte avvenuta alcuni anni fa nessuno ha mai fatto qualcosa di importante e concreto. Si parla sempre di Giganti, di promozione grazie alle statue di pietra ma mai di lui».

