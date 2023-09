A due settimane dall’inizio della scuola ora parte anche la mensa.

A Cabras da lunedì 2 ottobre prende avvio il servizio a chilometro zero per gli studenti della scuola dell’Infanzia di Cabras, che quest’anno ospita anche i bambini dell’Infanzia di Solanas, e per quelli della primaria di via Cesare Battisti.

«Il nostro progetto di pasti a chilometro zero nasce nel 2021, quando abbiamo fortemente voluto il rinnovo dei locali cucina nell’edificio di via De Gasperi - ha detto il sindaco Andrea Abis - Oggi possiamo affermare che il servizio funzioni in maniera efficace, con anche la comodità dell’acquisto dei pasti attraverso l’applicazione ComunicApp o il Portale genitori».

La mensa prevede la cottura nella sede di via De Gasperi e il trasporto del cibo nelle sale refettorio dei vari plessi. A Cabras sono circa 200 i pasti che quotidianamente verranno preparati.

«Possiamo considerare la gestione del servizio mensa come un’eccellenza a garanzia delle famiglie e dei piccoli studenti che ogni giorno ne usufruiscono - hanno affermato Carlo Trincas, assessore alla Cultura, e Alessandra Pinna, assessora all’Innovazione - Eliminare i ticket cartacei e permettere ai genitori di gestire acquisti e assenze attraverso un click è quanto di più innovativo si possa chiedere per restare al passo con i tempi».

All’interno del sistema il genitore possiede un profilo per ogni figlio iscritto e acquista un credito per ognuno, separatamente. Il Comune garantisce una riduzione del costo del pasto con uno sconto del cinquanta percento che si applica sul pagamento dei buoni a partire dal secondo figlio.

© Riproduzione riservata